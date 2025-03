Futbol - Cita internacional

Aron Rodrigo, Hugo Ferreira i Víctor Bernat, les principals novetats per enfrontar-se a Letònia i Albània

L'Estadi Nacional acollirà divendres la primera jornada de la fase de classificació per al Mundial del 2026 dels tricolor, a les 20.45 hores

Després de tancar la Nations amb el punt assolit en l’última jornada contra Malta, la selecció nacional de futbol ja enceta la fase de classificació per al Mundial del 2026. Enquadrada dins el grup K juntament amb Anglaterra, Sèrbia, Albània i Letònia, Andorra jugarà aquest divendres la primera jornada.

Serà a l’Estadi Nacional davant Letònia (20.45 hores), partit per al qual la FAF ja ha publicat la llista de Koldo Álvarez de Eulate, amb la qual també s’enfrontarà dilluns vinent a Albània (20.45 hores). Les principals novetats són Aron Rodrigo, Hugo Ferreira i Víctor Bernat. El primer és una de les grans perles pirenaiques, de 20 anys, que es desenvolupa com a extrem i que milita a l’Osca B; el segon és un migcentre de també 20 anys que juga a l’FC Santa Coloma, i el tercer és un experimentat davanter centre de 37 anys de l’FS la Massana.

Rodrigo, fill del secretari general de la Federació Andorrana de Futbol, David Rodrigo, podria fer el seu debut amb l’absoluta després de ser preseleccionat per un matx al novembre, però acabar caient de la llista per lesió. Per a Ferreira també podria ser la seva primera internacionalitat absoluta, mentre que Bernat, amb passaport andorrà des de fa uns cinc anys, ja ha defensat la tricolor en 20 duels, tot i que la darrera vegada va ser l’any 2023.

Pel que fa a la resta de seleccionats, sota pals hi ha Iker Álvarez, Josep Gomes i ‘Xisco’ Pires; en defensa Biel Borra, Christian García, Marc Garcia, Max Llovera, Ian Olivera, Kiko Pomares, ‘Chus’ Rubio i Moi San Nicolás; Pau Babot, Joan Cervós, Ferreira, Marc Pujol, Marc Rebés, Albert Reyes, Joao Teixeira i Marc Vales com a migcampistes; i Bernat, ‘Cucu’ Fernández, Rodrigo i ‘Berto’ Rosas en atac.

El calendari:

Andorra – Letònia: 21 de març (20.45 hores)

Albània – Andorra: 24 de març (20.45 hores)

Andorra – Anglaterra: 7 de juny (18.00 hores)

Sèrbia – Andorra: 10 de juny (20.45 hores)

Anglaterra – Andorra: 6 de setembre (18.00 hores)

Letònia – Andorra: 10 d’octubre (15.00 hores)

Andorra – Sèrbia: 14 d’octubre (20.45 hores)

Andorra – Albània: 13 de novembre (20.45 hores)