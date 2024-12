Anna Tarrés lidera una estada esportiva al Centre Esportiu dels Serradells

El Centre Esportiu dels Serradells és aquests dies l’epicentre de la natació artística gràcies a l’estada esportiva protagonitzada per un centenar de nedadores del Club Natació Kallípolis, encapçalada per l’entrenadora de renom Anna Tarrés. Durant tres intensos dies, la piscina olímpica de l’equipament acollirà entrenaments i assajos preparatoris per a la Gran Gala de Nadal del club, un espectacle batejat com ‘Kallípolis, un club olímpic’.

Tarrés, qui ha estat entrenadora de l’equip espanyol de natació artística i actualment és assessora de la selecció xinesa, destaca l’excepcionalitat de les instal·lacions andorranes. “Sempre ens hem sentit molt benvingudes a Andorra. Aquestes instal·lacions olímpiques, amb unes vistes inspiradores i el suport incomparable del personal local, ens ajuden a maximitzar els entrenaments“, afirma, tot elogiant el caliu del país.

L’estada forma part de la preparació per a la Gran Gala de Nadal, descrita per Tarrés com un “Circ du Soleil a la catalana”. L’esdeveniment combina natació artística, música, llums i acrobàcies, posant en escena les 260 nedadores del club, des de nenes de 7 anys fins a dones de 70. “És una manera de fer visible l’art i la tècnica del nostre esport, apropant-lo al gran públic amb un format lúdic i espectacular”, explica l’entrenadora, que no amaga l’orgull pels èxits olímpics de les seves alumnes.

Un espai preparat per a l’excel·lència

La cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, ha ressaltat la importància de tenir instal·lacions de primer nivell com les dels Serradells. “És un orgull que esportistes i clubs com el Kallípolis confiïn en nosaltres. Això reafirma que les nostres instal·lacions estan a l’altura de les competicions internacionals“, ha declarat Losada. Tot i això, la cònsol també ha matisat que per a aquest any no s’han planificat noves millores significatives ni estades addicionals, destacant que “qualsevol ajust necessari per complir els estàndards serà valorat i executat si cal”.