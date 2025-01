Ambició i il·lusió per la Copa “de casa”

Una Copa del Món a casa sempre és especial, encara més quan per a alguns dels esportistes és any preolímpic. Aquest cap de setmana tindrà lloc la Comapedrosa Andorra, una prova de la Copa del Món d’esquí de muntanya que, cal recordar, serà la primera que incorporarà la modalitat olímpica de relleu mixt. En aquesta, la representació tricolor estarà formada per Oriol Olm i Lea Anción, mentre que en l’individual hi prendran part Adrià Bartumeu i Marc Casanovas.

Pel que fa al binomi, tots dos participaran en els seus primers relleus en cita mundialista sènior. Per aquest motiu, l’afronten amb il·lusió, amb la voluntat d’agafar experiència i per saber “en quin nivell estem”, ha apuntat Anción. Però també sent conscients que serà una oportunitat important perquè serà la primera classificatòria per als Jocs de Milà-Cortina d’Ampezzo de l’any vinent. L’objectiu és, doncs, accedir a la final A, com ja van fer el 2023 enduent-se el bronze al relleu júnior del Mundial de Boí-Taüll.

En relació amb això, i demanats per si la classificació als Jocs és realista, Olm ha esclarit dubtes assegurant que sí. “Ens preparem durant tot l’any per competir, i més a casa amb el públic del nostre costat”, ha comentat, afegint que si bé no s’han de fixar límits, no deixaran escapar l’ocasió. “És una motivació extra perquè els Jocs són quelcom especial, i si ens classifiquem en relleu també hi anirem a l’sprint“, ha completat.

D’altra banda, els dos competidors per a l’Individual també s’han mostrat il·lusionats. El més veterà, Bartumeu, ha reconegut que la prova l’han marcat amb vermell al calendari i que a títol personal estarà satisfet sabent “que ho he donat tot” intentant lluitar pel top30. El novell, Casanovas, al seu cas, ha assenyalat que cerca encara l’adaptació a la màxima categoria i que una 40a plaça “em valdria”.

Canvi de circuit

Segons van informar ahir des de l’organització, la Comapedrosa canviarà de localització per primer cop, ja que es traslladarà íntegrament al sector de Pal per la manca de neu. Així, el recorregut de l’Individual tindrà un desnivell total de 1.460 metres per als homes i de 1.220 metres per a les dones amb un total de cinc voltes. L’àrea de sortida se situarà al remuntador de Setúria, passant per les pistes d’Estadi Joan Carchat, Font Roja i el Coll de la Botella. Pel que fa al recorregut del relleu mixt, aquest es quedarà a la zona de Font Roja i Setúria, i els participants hauran de realitzar, cadascun, dues voltes. “Ens hem adaptat el millor que hem pogut, la neu no la podem controlar i crec que serà un circuit atractiu”, ha exposat Casanovas.