Una Copa del Món “diferent”

A dues setmanes de donar el tret de sortida a la sisena Comapedrosa Andorra, el director tècnic de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), Carlo Ferrari, ha dit aquest matí que s’espera una cita “diferent”. Diferent perquè enguany aquesta prova de la Copa del Món d’esquí de muntanya serà la primera que incorporarà la modalitat olímpica de relleu mixt, substituint, almenys de manera temporal, la Vertical. Així doncs, l’esdeveniment comptarà amb aquesta competició i la ja tradicional Individual.

Amb tot, serà una fita marcada amb vermell al calendari perquè serà la primera classificatòria, pel que fa a la modalitat olímpica esmentada, per als Jocs de Milà-Cortina d’Ampezzo de l’any vinent. La representació tricolor serà amb Oriol Olm i Lea Anción fent parella a la cerca d’una de les 11 places ‘reals’ per al certamen bianual, mentre que a la Individual prendrà part Adrià Bartumeu i Marc Casanovas. En total, la xifra de participants rondarà els 110 esportistes – aproximadament 40 dones i 70 homes –.

A causa de no poder comptar amb les millors condicions meteorològiques per al cap de setmana del 24 al 26 d’aquest gener, tota la competició es farà dins l’estació de Pal Arinsal. La primera prova a dur-se a terme serà la Individual, el dissabte amb sortida i arribada al Xalet Igloo pujant fins al Pic Negre per la pista Port Vell i baixant per La Pala. L’endemà, torn del relleu, amb el mateix punt de partida i d’arribada però fent un recorregut més curt. “Es perd espectacularitat, tot i que es guanya visibilitat”, ha dit posteriorment Ferrari, fent esment que les dues competicions seran visibles en la seva totalitat per al públic.

En darrer lloc, el mateix director tècnic ha deixat la porta oberta a tornar a acollir la Vertical de cara futures edicions. Ha reconegut que a hores d’ara encara “no hi ha res parlat”, però “l’ideal seria fer les tres proves” malgrat que caldrà tenir en compte la inversió que poden fer. A més, cal recordar que el cap de setmana anterior, el 18 i 19 de gener, l’estació acollirà en les mateixes modalitats la prova puntuable per a les copes d’Andorra i d’Espanya.

La prèvia, la segona prova del campionat

La segona prova de la Copa del Món d’esquí de muntanya, l’anterior abans de la Comapedrosa Andorra, es durà a terme aquest cap de setmana a l’estació de Shahdagh (Azerbaidjan) on Oriol Olm, Marc Casanovas i Adrià Bartumeu seran els representants andorrans. Lea Anción serà baixa per motius d’estudis, segons han revelat en un comunicat emès per la FAM. En aquesta segona prova es disputarà la modalitat Individual, Sprint i Vertical.