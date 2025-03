Natació - Cita nacional

Alfonso Maltrana: “A l’Open d’Andbank poden caure les últimes mínimes per als Jocs dels Petits Estats”

Aquest cap de setmana la piscina dels Serradells acull una nova edició de l’Open Andbank, la competició més destacada del calendari nacional

Aquest cap de setmana, la piscina dels Serradells acull una nova edició de l’Open Andbank, la competició de natació més destacada del calendari nacional. A 10 setmanes dels Jocs dels Petits Estat, la cita tindrà un valor especial tant per als nedadors ja classificats com per als joves que encara aspiren a aconseguir la mínima. En aquest sentit, el director tècnic de la Federació Andorrana de Natació (FAN), Alfonso Maltrana, ha destacat la rellevància d’aquesta prova: “És una competició important per a tothom, per als qui ja tenen la mínima, perquè poden testar les seves sensacions, i per als júniors, perquè és l’última oportunitat per aconseguir-la”.

Actualment, ja hi ha diversos nedadors del país amb plaça assegurada, però Maltrana confia a ampliar la llista. “Crec que dos o tres júniors poden lluitar encara per fer la mínima. No descartem cap sorpresa”, ha afirmat. Un dels atractius de l’Open Andbank serà veure els nedadors del país competint amb els seus clubs locals. “M’ha agradat que puguin nedar amb els clubs d’Andorra. Normalment, competeixen sota la bandera nacional, i ara ho faran en un entorn més proper”, ha conclòs el director tècnic.