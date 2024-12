Àlex Roca: “De vegades no som les persones les que ens posem límits, sinó la societat”

‘El límit te’l poses tu’. Aquest és el títol de la conferència que aquesta tarda ha acollit el Centre de Congressos a càrrec d’Àlex Roca per commemorar el Dia internacional de les persones amb discapacitat, molt relacionat amb el seu exemple de superació, però, sobretot, amb el de la societat. En aquest sentit, i demanat pels límits que ens podem posar, l’esportista ha reconegut que cadascú té els seus i que per això “tots som diferents”. “Considero que la societat en si ja és limitant”, afegia, “però llavors també depèn amb els límits que té cadascú personalment, no? A nivell de pensaments, a nivells d’opinions, a nivells de pors…”. Així i tot, Roca ha insistit en què “normalment la societat i l’entorn és el que ens limita i ens determina l’entorn, com actuar o què fer”, tot asserint que “de vegades no som les persones les que ens posem límits, sinó la societat”.

Envers la xerrada, i abans de donar-li el tret de sortida, el català ha apuntat que porta aquest títol perquè és el seu estil de vida. “Vinc a explicar la meva història de vida per trencar prejudicis i estigmes d’aquesta societat, a intentar que les persones que tindré al davant lluitin per complir els seus somnis i per ser feliços“, incidia al respecte, afegint que per a ell és important transmetre que la seva voluntat no és que demà surti tothom a córrer, sinó que lluiti per allò que desitja. “Vull que se sentin afortunats de viure i que somiïn en ser allò que volen, que aprenguin de l’entorn i que somriguin, que és de les poques coses que hi ha gratis“.

En darrer lloc, i preguntat per aquest especial dia que serveix més que mai com a recordatori de l’accés universal en tots els aspectes de la vida i la lluita que hi ha al respecte, Roca s’ha mostrat satisfet esmentant que cada vegada la societat ajuda més a què aquells que tenen dificultats, pensaments o orientacions diferents siguin més inclosos. De totes maneres, “crec que queda moltíssima feina, però per això estem aquí”.