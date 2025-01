Àlex Rius i Xavier Cornella, primer i segon a Val Palot

L’equip nacional de la FAE ha tancat una jornada molt positiva a Val Palot, a Itàlia, on Àlex Rius i Xavier Cornella han finalitzat en les dues primeres posicions a l’eslàlom FIS.

Rius s’ha imposat amb un crono d’1’26.38, marcant 24.25 punts FIS, millors que els seus actuals 27.67. A més, aquest és el seu segon millor eslàlom de la seva carrera, després que a Baqueira, el març del 2023, marquès 23.20 punts. Cornella s’ha quedat a 0.16 respecte del seu compatriota i ha fet 25.60 punts FIS, millorant els seus actuals 28.34. Aquesta també ha estat la seva segona millor cursa de la seva carrera en aquesta disciplina, ja que el passat 13 de setembre, a la Copa de Sud-amèrica de Cerro Castor, en va marcar 25.30.

El podi l’ha completat l’italià Simone da Prada, amb +0.61. Per la seva part, Pirmin Estruga no ha pogut completar la cursa.

Gabriel, 31è a Pozza di Fassa

Avui s’ha disputat a Pozza di Fassa (Itàlia) un nou gegant NC amb Bartumeu Gabriel a la sortida. L’andorrà ha acabat 38è a la primera mànega, i sense massa opcions per a la segona, ha assolit el 31è lloc, posició definitiva amb un crono d’1’51.18, a 5.90 del guanyador, el suís Sandro Zurbruegg. També hi ha pres part l’equip nacional femení, amb Íria Medina i Clàudia Garcia. Medina ha marcat un crono final d’1’46.35 per ser 18a, a 5.05 de la guanyadora, l’eslovena Andreja Slokar, mentre que Garcia ha estat 19a amb 1’46.55.

Eslàlom NJR dels joves a Folgaria

A Folgaria (Itàlia), a la primera mànega de l’eslàlom NJR d’avui, Èric Ebri era quart a 0.91, mentre que Marc Fernández ocupava l’11a posició amb +2.18. A la segona, però, tots dos han quedat fora. Àlvar Calvo no havia acabat la primera.

Puig, ‘out’ a Feldberg

La Copa del Món d’esquí paraalpí ha viatjat a Feldberg (Alemanya) per disputar un total de tres eslàloms. Avui, al primer d’ells, Roger Puig no ha pogut finalitzar després de fer un cavallet a la primera mànega. Demà, segona cita de la disciplina.

O’Meara debuta a la Copa d’Europa

Avui s’ha celebrat la jornada de qualificacions de la Copa d’Europa de freestyle a Font Romeu (França), on Henry O’Meara ha competit sent aquesta la primera competició d’aquest nivell tant per a ell com per a l’Andorra Freestyle Club (AFC). El tricolor no s’ha classificat per a la següent fase perquè a la segona ronda ha caigut, però des del club s’han mostrat molt satisfets per la seva actuació.