Àlex Rius acaba en 12a posició en el primer eslàlom de Finlàndia

La tercera jornada de curses FIS a Levi (Finlàndia) ha deixat un resultat molt favorable per a Àlex Rius, qui ha acabat en 12a posició en l’eslàlom disputat aquest dilluns. El tricolor s’ha quedat a +2.55 del guanyador, el nord-americà Candem Palmquist (1.47.70), i de marcar l’11è temps en la primera mànega i el 15è a la segona. Per la seva part, Xavier Cornella ha acabat 22è a +3.71, quan era 18è després de la primera mànega, i en la segona feia el 24è temps.

Així mateix, Àlvar Calvo ha acabat 27è, mentre que Èric Ebri ha sigut 32è. D’altra banda, Pirmin Estruga i Marc Fernández, els quals han acabat la primera mànega en 41è i 44è lloc, respectivament, no han completat la segona baixada. La darrera cursa de la cita es disputarà dimarts a la mateixa estació i en la mateixa disciplina.

EEBE U19: Doble descens i lleugeres millores de punts a Val Gardena

Val Gardena (Itàlia) ha acollit dos descensos FIS amb la presència dels joves andorrans Salvador Cornella, Carlos Salinas i Martí Llort. Una bona posada en escena dels tres, amb algunes millores de punts i bones sensacions.

El que havia de ser una jornada per entrenar en competició entre un alt nivell de corredors de Copa d’Europa en descens, ha acabat sent una bona jornada per a l’equip EEBE U19 desplaçat a Val Gardena. Al primer descens, Cornella (73è) ha millorat lleugerament els seus punts amb 78.51, quan en tenia 78.59, mentre que al segon ha estat “una mica més tímid”, segons ha explicat l’entrenador Xavier Salarich. Amb tot, ha fet 84.87 punts FIS, molt prop de la seva marca, en la 76a plaça.

Pel que fa a Llort i Salinas, en el primer descens han quedat en 121a i 147a posició, respectivament. Llort s’ha quedat a menys de quatre punts de millorar els seus actuals 119.73, els quals ha acabat rebaixant als 110.22 en el segon descens (113a posició). Finalment, Salinas ha millorat 14 posicions en la segona mànega, respecte a la primera.