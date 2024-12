Adrià Regada, segon al ciclocròs de Vic en sub23

Adrià Regada continua la seva particular pretemporada on el ciclocròs està sent el protagonista. Amb l’objectiu d’aconseguir explosivitat, el corredor de l’Alea Caja Rural i integrant de l’equip nacional de la FAC va aconseguir, el cap de setmana a Vic, el segon lloc a la categoria sub23 i la cinquena posició de la general.

Si la setmana passada a la Seu d’Urgell l’andorrà iniciava la seva pretemporada, aquesta vegada a Vic els objectius ja eren més ambiciosos “amb la cerca de més agilitat a sobre de la bicicleta tot i la càrrega a les cames habitual en aquest moment de la pretemporada”, segons han apuntat des de la federació.

Tot i això, Regada va fer un pas més de cara a una bona posada a punt per a l’inici del curs de carretera. En el seu segon any a l’Alea Caja Rural, tindrà com a principal fita “deixar-se veure en les curses on participi”, a més de la prova en ruta d’Andorra 2025.