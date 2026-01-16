Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Les dades també reflecteixen una major presència de persones assalariades: el recompte arriba a 44.419, un 3,7% més que fa un any. | Marvin Arquíñigo
Retribucions i ocupació a l’octubre

El salari mitjà arriba als 2.676,55 euros a l’octubre del 2025 i registra un augment interanual del 5,5%

El salari medià arriba als 2.139,95 euros i el nombre d’assalariats creix fins a 44.419, segons les dades semi-definitives d'Estadística

El salari mitjà declarat a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha estat de 2.676,55 euros durant el mes d’octubre del 2025. La xifra suposa un increment interanual del 5,5%, d’acord amb les dades semi-definitives difoses aquest divendres pel Departament d’Estadística.

En el mateix període, el salari medià s’ha situat en 2.139,95 euros, amb una pujada del 3,4% en comparació amb l’octubre del 2024. Segons l’informe, aquest import equival al 80% del salari mitjà.

Les dades també reflecteixen una major presència de persones assalariades: el recompte arriba a 44.419, un 3,7% més que fa un any. Per branques d’activitat, el creixement més elevat s’observa a la producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua, amb un 12,8%, i a les activitats immobiliàries i serveis empresarials, amb un 8,8%. En canvi, el comerç al detall és l’únic sector que registra una caiguda interanual, del 3,3%.

La massa salarial total s’enfila fins als 118,89 milions d’euros, un 9,4% més que fa un any

La massa salarial total s’ha xifrat en 118,89 milions d’euros, fet que representa un augment del 9,4% respecte de l’octubre del 2024. L’increment més marcat correspon a l’Administració pública i seguretat social, amb un 19,2%, en un context vinculat al pagament del complement de productivitat als funcionaris. L’agricultura, per la seva banda, presenta una lleugera reducció.

Pel que fa al repartiment dels salaris, l’interval més habitual es manté entre 1.700 i 1.800 euros, franja en què es concentra el 5,5% del total de persones assalariades. L’estadística precisa que els imports recullen el salari brut declarat a la CASS i que no permeten diferenciar entre jornades completes o parcials, ni entre salaris i altres conceptes retributius.

