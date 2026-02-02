Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El rector de la Universitat d’Andorra, Juli Minoves, aquesta tarda. | UdA
Arnau Ojeda Garcia
Seminari CRUE-Universitat d´Andorra

Minoves situa la internacionalització de la UdA com a repte en un context amb una majoria d’estudiants del país

Així tot, el rector del centre remarca que es requereix unes condicions logístiques i administratives que encara no es compleixen plenament

La Universitat d’Andorra ha acollit avui l’inici del seminari de la Conferència de Rectors i Rectores de les Universitats Espanyoles (CRUE), una trobada centrada en la dimensió internacional de la universitat i els reptes que planteja en un context transfronterer. Durant l’acte inaugural, el rector de la Universitat d’Andorra, Juli Minoves, ha exposat les línies de treball de la institució en matèria d’internacionalització i ha detallat la situació actual de l’alumnat.

En aquest senit, Minoves ha reconegut que la presència d’estudiants de fora del país és encara reduïda. “No en tenim gaire de moment”, ha dit. Segons ha explicat, la universitat compta amb “uns 700 estudiants de carrera” i, en total, “fins als 1.900 estudiants”, dels quals “la gran majoria són d’aquí”. Concretament, ha precisat que el percentatge d’alumnes internacionals “no arriba” al 10%. Tot i això, ha indicat que en infermeria n’hi ha “uns quants més de fora” i ha afegit que la universitat estudia noves formacions que puguin resultar més atractives per a estudiants internacionals.

Les autoritats davant de l’antiga Casa Comuna de Sant Julià de Lòria. | UdA

En paral·lel, el rector ha defensat que la internacionalització va lligada a una aposta clara pel multilingüisme. “Per nosaltres és molt important mantenir el català com la llengua d’ensenyament”, ha afirmat. Al mateix temps, ha recordat que a la Universitat d’Andorra “un semestre ja es fa en anglès” i que també s’incorpora “bastant el francès” perquè els estudiants puguin “beneficiar-se dels dos costats de la frontera” a través de cooperacions amb universitats espanyoles i franceses. Segons ha dit, la idea és continuar fent d’Andorra “el lloc de trobada d’aquestes dues grans cultures, juntament amb la nostra”.

Pel que fa a la capacitat d’acollida, Minoves ha advertit que la internacionalització requereix unes condicions que encara no es compleixen plenament. Entre aquestes, ha assenyalat la necessitat de disposar d’una residència d’estudiants. “És molt important poder tenir una residència d’estudiants, vist el preu de l’habitatge, perquè tinguin uns llocs on viure”, ha indicat. També ha remarcat la importància de comptar amb un estatut que permeti als estudiants internacionals renovar els permisos d’estada “amb una certa periodicitat i una certa facilitat”.

“És molt important poder tenir una residència d’estudiants, vist el preu de l’habitatge, perquè tinguin uns llocs on viure” – Juli Minoves

En aquest context, Minoves també ha vinculat aquesta situació amb les infraestructures actuals de la universitat. D’aquesta manera, ha explicat que, amb els nous espais previstos a la fàbrica Reig i amb l’espai que Andorra Telecom cedirà a la institució, es podrà guanyar capacitat, ja que “en aquest moment, fins i tot a nivell d’aules, no podríem ampliar gaire el nombre d’estudiants”.

En el mateix acte, la presidenta de la Conferència de Rectors i Rectores de les Universitats Espanyoles (CRUE) , Eva Alcón, ha detallat que actualment a les universitats espanyoles un 8,8% dels alumnes son estrangers. Un percentatge que per Alcón encara no és el desitjat i ha apuntat que altres països, com el Regne Unit o Austràlia, arriben fins al 20%.

