El nombre d’aparells electrònics emprats a les aules s’incrementa fins prop dels 10.700

El nombre total d’ordinadors personals als centres no universitaris d’Andorra és de 4.734, repartits en 2.552 ordinadors de sobretaula, 1.403 ordinadors portàtils i 779 tauletes. Tot plegat, segons publica aquest dijous el departament d’Estadística, representa un augment general del 3,2%. Respecte a l’evolució del nombre de dispositius personals, es constata que en els darrers cinc anys s’ha incrementat en un 10%, passant de 4.304 dispositius l’any 2021 a un total de 4.734 l’any 2025.
Pel que fa a la primera mostra comentada, la mitjana d’alumnes per dispositiu del curs 2025-2026 ha sigut de 2,44. Si a aquesta dada li sumem els 1.020 dispositius que els alumnes del sistema educatiu andorrà porten diàriament a classe com a suport digital del seu aprenentatge, la dada millora fins a 2,01 alumnes per dispositiu.
Així mateix, durant el curs 2025-2026 s’ha disposat de 10.685 dispositius: 223 pissarres digitals interactives, 21 pantalles interactives , 973 projectors i un total de 9.468 unitats d’altres actius tecnològics. Això equival, val a dir, a una variació positiva del 2,5% respecte del curs anterior. Tanmateix, els darrers cinc anys, la dotació ha disminuït en un 8,3%, passant d’11.846 dispositius l’any 2021 a 10.685 l’any 2025.