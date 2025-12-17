El Govern destina gairebé 200.000 euros al material escolar dins d’una partida d’1,6 milions en beques per a l’estudi

El Govern ha aprovat una primera partida de gairebé 1,6 milions d’euros en beques per a l’estudi per al curs 2025-2026, una part significativa de la qual es destinarà a alleugerir el cost del material escolar. En concret, 195.901,88 euros es destinaran a aquest concepte, una de les despeses que més impacte té a l’inici de curs per a moltes famílies .
Aquesta línia d’ajuts forma part del paquet destinat als estudis obligatoris, que concentra la major part dels recursos de la primera partida aprovada. En total, el Govern hi destina 977.817,56 euros, amb l’objectiu de garantir l’accés a l’educació i millorar el poder adquisitiu de les llars amb infants i joves escolaritzats .
Dins d’aquest bloc, la despesa principal correspon a les beques de menjador escolar, que sumen 748.792,90 euros. A banda del material escolar, també es destinen 33.122,78 euros a les beques de transport escolar, 2.250 euros als ajuts per al desplaçament, 4.716,83 euros per fer front al cost de la residència d’estudiants a l’estranger i 1.617,19 euros a les beques de matrícula .
La resta de la dotació, 593.744,62 euros, es destina als ajuts per a l’ensenyament superior, que donaran cobertura a 268 estudiants el curs vinent. La major part d’aquest import correspon als estudis superiors a l’estranger, seguits dels estudis superiors a Andorra i, finalment, dels estudis universitaris a distància. Pel que fa al calendari de pagaments, els beneficiaris d’aquests ajuts rebran el 80% de l’import aquest mes de desembre, mentre que el percentatge restant es farà efectiu en dos pagaments més, al febrer i al juny.
Paral·lelament, el Govern també ha aprovat una dotació de 13.499,47 euros per als Premis Nacionals a l’Estudi, que beneficiaran 12 estudiants guardonats dels cursos 2024 i 2025, cobrint les despeses de matrícula per continuar la seva formació .