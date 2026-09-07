Educació dona el tret de sortida al curs 2026-27 amb una trobada de més de 800 docents de l’Escola Andorrana

El Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats ha donat aquest dilluns el tret de sortida al curs escolar 2026-27 amb un acte al Centre de Congressos d’Andorra la Vella que ha reunit més de 800 docents de l’Escola Andorrana. La sessió ha comptat amb la intervenció del ministre del titular de la cartera, Ladislau Baró, qui ha assenyalat els nous desafiaments que afronta el sistema educatiu arran de les transformacions socials i tecnològiques.
També ha posat l’accent en el paper compartit de les famílies i els centres educatius en l’acompanyament dels infants i joves, i ha defensat una relació basada en la confiança, el diàleg i els objectius compartits per afavorir l’èxit educatiu, el benestar emocional i el desenvolupament de l’alumnat.
La jornada ha inclòs la conferència ‘Família i escola. Com teixir complicitats que eduquin i ajudin a créixer’, a càrrec de la pedagoga, mestra i escriptora Eva Bach
La jornada ha inclòs la conferència ‘Família i escola. Com teixir complicitats que eduquin i ajudin a créixer’, a càrrec de la pedagoga, mestra i escriptora Eva Bach. En aquest sentit, la ponent ha reflexionat sobre la responsabilitat compartida entre famílies i escola i ha exposat deu claus per reforçar la relació entre els diferents agents educatius.
Bach també ha abordat qüestions com el respecte mutu, l’empatia, el diàleg, l’assertivitat i la comunicació efectiva, amb l’objectiu d’oferir eines per millorar l’entesa entre famílies i centres educatius. L’acte ha servit així per iniciar oficialment el nou curs escolar i reunir els equips docents de l’Escola Andorrana en una jornada de reflexió al voltant dels reptes educatius actuals.