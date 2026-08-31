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Sergi Gil Bosch
  • Educació
Vigilància escoles

Govern destina prop d’un milió d’euros a la vigilància de patis, menjadors i espais de migdia de l’Escola Andorrana

L’AMPAEA assumirà la gestió a segona ensenyança de Santa Coloma i als centres de maternal i primera ensenyança d’Ordino i Sant Julià de Lòria

Govern destina 944.232,70 euros al finançament dels serveis de vigilància de patis, menjadors i espais de migdia de l’Escola Andorrana durant el curs 2026-2027. Amb aquesta inversió, Govern vol reforçar l’acompanyament dels alumnes de l’Escola Andorrana i contribuir al benestar i la convivència dels estudiants més enllà de les hores lectives.

Aquest servei s’amplia després de la bona rebuda i els bons resultats obtinguts en cursos passats. A partir del curs vinent, 2026-2027, l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Andorrana (AMPAEA) assumirà la gestió del personal de vigilància de l’espai de migdia de l’Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma i dels centres de maternal i primera ensenyança d’Ordino i de Sant Julià de Lòria.

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