Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L’adhesió permet al país participar en la governança del sistema europeu d’assegurament de la qualitat en l’educació superior. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Reforç del sistema universitari andorrà

Andorra s’incorpora al EAQAR després de participar per primera vegada en l’Assemblea General de l’organització

Aquesta adhesió permet al país participar en la governança del sistema europeu d’assegurament de la qualitat en l’educació superior

El Govern s’ha incorporat al Registre Europeu d’Agències d’Assegurament de la Qualitat (EQAR) després de participar per primera vegada en l’Assemblea General de l’organització. En representació de l’Executiu han assistit el secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, i el director del Departament d’Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica, Xavier Campuzano. 

L’adhesió permet al país participar en la governança del sistema europeu d’assegurament de la qualitat en l’educació superior i s’emmarca en el procés de reforç del sistema universitari andorrà i de la seva integració en l’Espai Europeu d’Educació Superior. 

“La qualitat no és només un objectiu tècnic, sinó una condició essencial per garantir la projecció exterior, la confiança institucional i la plena integració dins l’Espai Europeu d’Educació Superior” – Josep Anton Bardina

Durant la seva intervenció telemàtica, Bardina ha remarcat que, en el cas d’un sistema universitari de dimensions reduïdes com l’andorrà “la qualitat no és només un objectiu tècnic, sinó una condició essencial per garantir la projecció exterior, la confiança institucional i la plena integració dins l’Espai Europeu d’Educació Superior”, ha afirmat.

La incorporació del Govern a l’EQAR arriba després que l’any 2025 l’Agència Andorrana de Qualitat de l’Ensenyament Superior (AQUA) fos admesa al registre, amb una inscripció vigent fins al febrer del 2030. Aquell mateix any, l’AQUA també va obtenir el reconeixement com a membre de ple dret de l’Associació Europea per a l’Assegurament de la Qualitat en l’Educació Superior (ENQA) fins al setembre del 2030. 

Comparteix
Notícies relacionades
L’Escola Andorrana dona pautes de seguretat digital a les famílies arran del cas de menors en xats pornogràfics
Experts reivindiquen el català com una eina cultural i econòmica clau per a la competitivitat de les empreses
Educació obre el termini per sol·licitar els carnets de transport escolar per al curs 2026-2027 a partir d’aquest dijous

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Educació, Societat
L’Escola Andorrana dona pautes de seguretat digital a les famílies arran del cas de menors en xats pornogràfics
  • Cultura, Educació
Experts reivindiquen el català com una eina cultural i econòmica clau per a la competitivitat de les empreses
  • Educació, Societat
Educació obre el termini per sol·licitar els carnets de transport escolar per al curs 2026-2027 a partir d’aquest dijous
Publicitat
Entrevistes culturals
José Martínez
Director de dansa del Junior Ballet de l’Òpera de París
Araceli Rosillo
Historiadora especialitzada en la història de les dones
Isabel Rey
Actriu i còmica
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu