Andorra s’incorpora al EAQAR després de participar per primera vegada en l’Assemblea General de l’organització

El Govern s’ha incorporat al Registre Europeu d’Agències d’Assegurament de la Qualitat (EQAR) després de participar per primera vegada en l’Assemblea General de l’organització. En representació de l’Executiu han assistit el secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, i el director del Departament d’Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica, Xavier Campuzano.
L’adhesió permet al país participar en la governança del sistema europeu d’assegurament de la qualitat en l’educació superior i s’emmarca en el procés de reforç del sistema universitari andorrà i de la seva integració en l’Espai Europeu d’Educació Superior.
“La qualitat no és només un objectiu tècnic, sinó una condició essencial per garantir la projecció exterior, la confiança institucional i la plena integració dins l’Espai Europeu d’Educació Superior” – Josep Anton Bardina
Durant la seva intervenció telemàtica, Bardina ha remarcat que, en el cas d’un sistema universitari de dimensions reduïdes com l’andorrà “la qualitat no és només un objectiu tècnic, sinó una condició essencial per garantir la projecció exterior, la confiança institucional i la plena integració dins l’Espai Europeu d’Educació Superior”, ha afirmat.
La incorporació del Govern a l’EQAR arriba després que l’any 2025 l’Agència Andorrana de Qualitat de l’Ensenyament Superior (AQUA) fos admesa al registre, amb una inscripció vigent fins al febrer del 2030. Aquell mateix any, l’AQUA també va obtenir el reconeixement com a membre de ple dret de l’Associació Europea per a l’Assegurament de la Qualitat en l’Educació Superior (ENQA) fins al setembre del 2030.