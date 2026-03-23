Una reforma necessària davant els reptes digitals

La reforma del Codi Penal representa un pas ferm cap a l’actualització d’un marc legal que ja no podia ignorar la realitat digital. Tipificar com a delicte les pràctiques sexuals en línia amb interacció i remuneració suposa tancar un buit jurídic que havia deixat exposades situacions potencialment abusives sota noves formes tecnològiques. La claredat amb què es distingeix entre consum de pornografia i serveis sexuals interactius aporta seguretat jurídica i evita confusions interessades. Especialment rellevant és l’enduriment de la protecció dels menors. L’elevació de l’edat de consentiment als 16 anys, així com la penalització de qualsevol material que representi persones amb aparença de menor, reflecteixen una voluntat inequívoca de prevenció. També és encertada la incorporació de nous delictes vinculats a la difusió d’imatges manipulades amb intel·ligència artificial, una amenaça creixent. Tanmateix, caldrà vetllar perquè l’aplicació de la norma sigui equilibrada i efectiva. Celebrar el progrés no ha d’impedir exigir garanties, ja que només així esdevindrà una eina real de protecció i justícia.

