El canvi de nom del poliesportiu a “Poliesportiu Toni Martí” marca l’inici d’una nova etapa per a aquest espai emblemàtic, dedicat a l’esport i a la cohesió social. Aquest nou bateig, que vol reconèixer la trajectòria d’un dels líders destacats del país, també hauria de servir com una oportunitat per reforçar el seu paper com a punt de trobada i integració de tots els sectors de la societat.

L’esport és un motor d’igualtat i una eina poderosa per superar barreres, tant socials com econòmiques. Per això, aquesta nova etapa hauria d’impulsar l’accés universal a les instal·lacions i promoure programes que assegurin la inclusió de totes les persones, independentment del seu origen o condicions socioeconòmiques.

El “Poliesportiu Toni Martí” pot esdevenir un símbol de com els espais públics poden unir la comunitat al voltant de valors compartits, com la solidaritat, el treball en equip i el respecte mutu. Aquesta nova etapa no només és una oportunitat de reconeixement, sinó també un compromís amb un futur més cohesionat i just per a tothom.