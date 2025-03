Una mesura que creix amb força, però exigeix sostenibilitat

​La Creu Roja Andorrana ha assolit una fita destacable en el 2024, amb 677 persones donades d’alta en el servei de teleassistència domiciliària, un increment del 9,37% respecte a l’any anterior. Aquest augment reflecteix la confiança creixent de la ciutadania en un servei que permet a moltes persones mantenir la seva autonomia al propi domicili. Tanmateix, cal considerar l’envelliment de la població andorrana i la creixent demanda de serveis assistencials. És fonamental que la Creu Roja, juntament amb les institucions públiques, continuïn innovant i ampliant aquests serveis per garantir una cobertura adequada. La incorporació de tecnologies com el geolocalitzador previst per a l’aplicació mòbil és una passa en la direcció correcta, però serà necessari avaluar constantment l’eficàcia i l’abast d’aquestes iniciatives.​ En definitiva, els resultats del 2024 són encoratjadors, però també plantegen el repte de sostenir i millorar aquests serveis en el futur per assegurar el benestar de la població