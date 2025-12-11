Una mesura necessària per avançar en seguretat viària

La implantació de les turborotondes és una notícia que mereix ser celebrada. No sovint les administracions actuen amb rapidesa davant punts d’accidentalitat reiterada, i en aquest cas el Govern ha optat per una mesura concreta i que pot aportar resultats tangibles. Les proves pilot no solucionaran, per si soles, tots els problemes de circulació del país, però introdueixen un element clau que sovint ha faltat: pedagogia viària recolzada per canvis físics i per senyalització clara. Limitar els girs del carril dret i reforçar la informació visual respon a una realitat que els informes constaten des de fa anys: molts accidents deriven d’un ús incorrecte dels carrils dins la rotonda. Assenyalar-ho no és estigmatitzar els conductors, sinó assumir que, si el model no funciona, cal adaptar-lo. Els panells lluminosos i la nova configuració ajudaran, sens dubte, a reduir confusions. És pertinent recordar que les polítiques de mobilitat es mesuren pels seus resultats. Si les xifres d’accidents baixen, el país haurà avançat en seguretat viària. I aquest és un avenç que mereix reconeixement.