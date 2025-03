Una flexibilització necessària

La recent flexibilització dels requisits per accedir al parc públic d’habitatge, anunciada pel Govern, és un pas en la bona direcció, però no deixa de ser un moviment que arriba tard i amb certa timidesa. Permetre que només un membre major de 18 anys del nucli familiar compleixi amb els cinc anys de residència pot obrir la porta a més sol·licituds, però no resol de manera estructural una problemàtica de fons: la manca d’oferta real d’habitatge assequible al país.

Tot i que s’estima que unes 100 famílies addicionals podrien beneficiar-se d’aquesta modificació, la xifra palesa la limitació de l’abast real de la mesura. Les adaptacions per a majors de 65 anys i la flexibilització dels criteris econòmics apunten bones intencions, però encara caldrà veure com es traslladen a la pràctica.

Amb tot, mantenim un vot de confiança. Si aquest canvi és només el primer pas d’una reforma més profunda i valenta, caldrà reconèixer l’esforç. Però si es tracta només d’un ajust cosmètic dins una llei més àmplia, les famílies continuaran topant amb un sistema que no dona resposta a l’emergència habitacional que pateix el país. Ara, més que flexibilitzar, cal transformar.