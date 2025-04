Una celebració de cultura, identitat i trobada compartida

Aquest dimecres, Sant Jordi tornarà a omplir els carrers del Principat de llibres, roses i trobades carregades de simbolisme. En un món que sovint gira massa de pressa, aquesta diada ens convida a aturar-nos, compartir i celebrar la cultura com a eina de cohesió i convivència. El llibre, símbol del coneixement i de la llibertat de pensament, esdevé el regal més valuós; la rosa, un gest de bellesa i afecte que transcendeix edats i orígens. Sant Jordi no és només una tradició, sinó un exercici col·lectiu de memòria i identitat. Enguany, més que mai, cal reivindicar la lectura com a espai de reflexió crítica, i la cultura com a pal de paller d’una societat lliure i diversa. Que aquest 23 d’abril sigui, doncs, una jornada per acostar-nos, per dialogar, per estimar i per imaginar un futur compartit. Celebrem-lo amb llibres a les mans i roses al cor. Perquè la cultura, quan és viva, ens fa millors.