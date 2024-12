Una bona iniciativa, però amb el repte de garantir l’equilibri

La proposta de l’ACODA d’estendre el sistema de quotes en la construcció a tots els comuns és una iniciativa encertada i necessària. En un context de creixement urbanístic accelerat, aquesta mesura podria contenir excessos i garantir una planificació territorial més ordenada. No obstant això, caldrà trobar el punt d’encaix per equilibrar interessos econòmics amb sostenibilitat i benestar social. Limitar el volum de construcció ajudarà a protegir el medi ambient i evitar la sobresaturació de recursos i infraestructures. Tanmateix, aplicar quotes de manera homogènia en tots els comuns podria generar desigualtats o tensions entre territoris amb realitats molt diferents. A més, cal assegurar que les restriccions no afectin negativament l’activitat econòmica ni encareixin més els preus de l’habitatge. Aquesta mesura ofereix una oportunitat de reflexionar sobre el model urbanístic del país. Perquè sigui efectiva, però, haurà d’anar acompanyada d’un diàleg profund entre institucions, promotors i ciutadania, per trobar un equilibri real que protegeixi el territori sense sacrificar dinamisme econòmic.