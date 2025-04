Un soci energètic

L’apagada general a Espanya d’aquest dilluns ha tornat a posar sobre la taula la dependència energètica d’Andorra i la importància de tenir aliats sòlids. Durant la incidència, el país ha quedat connectat únicament a la xarxa francesa, que ha funcionat amb total normalitat, segons ha informat FEDA. Aquest suport ha estat clau per mantenir el subministrament elèctric sense interrupcions.

En els darrers anys, la capacitat d’interconnexió amb França s’ha duplicat, fet que demostra una planificació encertada i una col·laboració eficient entre ambdós territoris. El servei francès ha respost amb fiabilitat, mostrant-se com un pilar fonamental en situacions d’emergència energètica. La confiança en aquesta connexió no és només tècnica, sinó també estratègica per al futur del país.

Tot i que demà es podrà recuperar la importació des d’Espanya, és just reconèixer la solidesa del sistema francès, que ha permès garantir la continuïtat del servei quan més es necessitava. Aquesta experiència reforça la importància de continuar invertint en xarxes de qualitat i de mantenir relacions sòlides amb socis que, com França, han demostrat ser fiables i eficients.