Un pas endavant en la seguretat de muntanya

El simulacre realitzat al Mirador del Roc del Quer marca una fita rellevant en l’evolució dels sistemes de rescat en zones de difícil accés. La validació del primer dron de càrrega pesada utilitzat als Pirineus demostra que les eines tecnològiques poden ampliar les capacitats operatives dels equips d’emergència, especialment en entorns d’alta muntanya on les condicions meteorològiques o orogràfiques limiten l’actuació immediata d’helicòpters i unitats terrestres. La iniciativa evidencia un camp d’innovació que avança ràpidament i que pot contribuir a reduir riscos en expedicions i operatius complexos. La decisió de testar la tecnologia al Principat reforça, a més, el paper d’Andorra com a territori de referència en recerca aplicada a la muntanya. Aquest tipus de projectes apunten a un futur en què els dispositius aeri-autònoms no només donaran suport visual, sinó que participaran de manera directa en maniobres de salvament. Un progrés que, sense substituir els equips humans, amplia el ventall d’opcions disponibles en situacions crítiques.