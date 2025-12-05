Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Un pas endavant en la seguretat de muntanya

El simulacre realitzat al Mirador del Roc del Quer marca una fita rellevant en l’evolució dels sistemes de rescat en zones de difícil accés. La validació del primer dron de càrrega pesada utilitzat als Pirineus demostra que les eines tecnològiques poden ampliar les capacitats operatives dels equips d’emergència, especialment en entorns d’alta muntanya on les condicions meteorològiques o orogràfiques limiten l’actuació immediata d’helicòpters i unitats terrestres. La iniciativa evidencia un camp d’innovació que avança ràpidament i que pot contribuir a reduir riscos en expedicions i operatius complexos. La decisió de testar la tecnologia al Principat reforça, a més, el paper d’Andorra com a territori de referència en recerca aplicada a la muntanya. Aquest tipus de projectes apunten a un futur en què els dispositius aeri-autònoms no només donaran suport visual, sinó que participaran de manera directa en maniobres de salvament. Un progrés que, sense substituir els equips humans, amplia el ventall d’opcions disponibles en situacions crítiques.

Altres Editorials
Un debat urbanístic que va més enllà dels mandats
Un remei puntual per a una problemàtica més profunda
Comparteix
Últimes notícies
  • Societat
La nevada de fins a 30 centímetres impulsa un inici de temporada fort amb més de 150 quilòmetres esquiables
  • Successos
AR+I atribueix l’allau mortal a un mantell de neu “excedentari” i marcat pel vent i les nevades irregulars
  • Societat
Farré apel·la a la precaució arran de la mort en l’allau: “Ens ha de servir per tenir respecte per la muntanya”
Articles d'opinió
Josep Guirao
Andorra 2026: la IA avança, el mercat laboral encara mira el diploma
Àlex Fusté
La SEC torna a retardar, per segona vegada, la implementació de les normes de transparència al ‘short selling’
Helena Vilà
El preu de dir “no” és massa alt
Publicitat
Enquesta
Publicitat

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu