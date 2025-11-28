Un nou refugi social que confirma la vulnerabilitat existent al país

La inauguració de l’Arca d’Aixovall, l’antic Hotel Peralba reconvertit en centre d’acollida, és un pas rellevant en la protecció social del país. Amb 36 habitacions i una vintena ja ocupades, el nou equipament gestionat per la Creu Roja ofereix un espai digne i temporal per a persones que necessiten suport, combinant allotjament, acompanyament i oportunitats per reprendre projectes de vida.
Tanmateix, l’obertura anticipada i la demanda creixent evidencien una realitat sovint invisibilitzada: a Andorra hi ha persones que viuen en precarietat i pobresa. El centre respon a aquesta urgència, però també confirma que l’administració ha d’abocar recursos i esforços constants per atendre situacions que van més enllà d’un simple allotjament temporal.
L’Arca és, doncs, una solució necessària, però també un recordatori que cal analitzar les causes que porten a la vulnerabilitat i entendre per què, en un país amb alts nivells de renda, hi ha ciutadans que necessiten aquest tipus de recurs.