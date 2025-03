Un model polític que avança sense escoltar la ciutadania

Quan gairebé el 98% de la població considera que el Govern no està fent prou per solucionar la crisi de l’habitatge, el missatge és clar: hi ha una desconnexió absoluta entre els governants i la ciutadania. L’habitatge no és un problema nou, però s’ha convertit en un malson per a molts. I davant d’aquest escenari, el Govern continua endavant amb una Llei Òmnibus que genera més rebuig que solucions. Aquest dijous es votarà un projecte que no compta amb el suport de la població. No és un detall menor, sinó la constatació d’un model polític que avança sense escoltar. La gent, farta, ja parla d’accions contundents: protestes, bloquejos i vagues. Un avís seriós que el malestar ha arribat a un punt crític. No es pot governar d’esquena a la ciutadania. Quan el descontentament és tan ampli, la pregunta no és si hi haurà una resposta social, sinó quan i com esclatarà. El Govern encara hi és a temps, però sembla que ha decidit ignorar-ho.