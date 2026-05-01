  L'estat dels dos vehicles després de l'accident.
El Periòdic d'Andorra
Carretera tallada

[Amb vídeo]: Una topada entre dos cotxes espanyols a l’N-145 complica encara més el trànsit per accedir al país

L'accident està provocant retencions, més de les que ja hi havia abans del xoc, amb cues que superen els set quilòmetres en direcció a Andorra

Un accident entre dos turismes amb matrícula espanyola ha obligat a tallar completament la carretera N-145 en els dos sentits de la circulació. El sinistre s’ha produït al voltant de les 13.00 hores al quilòmetre 6 de la via que connecta Andorra amb la Seu d’Urgell.

Fins al punt de l’accident s’hi han desplaçat efectius dels Bombers de la Generalitat de Catalunya i una patrulla de la Guàrdia Civil per gestionar la situació i garantir la seguretat a la zona. La incidència està provocant importants retencions, amb cues que ja superen els set quilòmetres en direcció a Andorra i aproximadament un quilòmetre en sentit baixada.

A més, la situació de trànsit ja era complicada abans de l’accident, ja que amb motiu del Dia del Treballador s’havien registrat fortes congestions d’accés al Principat, amb retencions que s’estenien des de la frontera fins a la Seu d’Urgell durant bona part del matí.

Les retencions per accedir a Andorra abans de l'accident.
Una patrulla dels Mossos d’Esquadra. | Lector
Grans retencions per arribar a Andorra. | Lector
Notícies relacionades
La Guàrdia Civil deté dues persones amb 1 kg d’haixix, CBD i diners en efectiu a la duana de la Farga de Moles
Detingut a Sant Julià un home per agredir la parella i una de les filles quan s’interposaven entre ell i l’altra filla
Arrestat un home de 34 anys amb un embolcall amb restes de cocaïna i un de 24 amb restes de producte estupefaent

Entrevistes culturals
Efrem Roca
Director artístic del Sax Fest
Philippe Shangti
Artista contemporani i fotògraf francès
Alexander Main
Mag

