[Amb vídeo]: Una topada entre dos cotxes espanyols a l’N-145 complica encara més el trànsit per accedir al país

Un accident entre dos turismes amb matrícula espanyola ha obligat a tallar completament la carretera N-145 en els dos sentits de la circulació. El sinistre s’ha produït al voltant de les 13.00 hores al quilòmetre 6 de la via que connecta Andorra amb la Seu d’Urgell.
Fins al punt de l’accident s’hi han desplaçat efectius dels Bombers de la Generalitat de Catalunya i una patrulla de la Guàrdia Civil per gestionar la situació i garantir la seguretat a la zona. La incidència està provocant importants retencions, amb cues que ja superen els set quilòmetres en direcció a Andorra i aproximadament un quilòmetre en sentit baixada.
A més, la situació de trànsit ja era complicada abans de l’accident, ja que amb motiu del Dia del Treballador s’havien registrat fortes congestions d’accés al Principat, amb retencions que s’estenien des de la frontera fins a la Seu d’Urgell durant bona part del matí.