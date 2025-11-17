Un desplegament que demana garanties fermes

La Massana serà la primera parròquia que incorporarà càmeres de videovigilància als agents de circulació, una mesura que pot millorar la traçabilitat de les intervencions, però que també obre interrogants legítims sobre la seva aplicació i supervisió. El reglament aprovat fixa el marc general, però encara falta concretar el protocol intern i constituir la comissió de control, dos elements essencials per garantir que l’ús de les imatges es faci amb plena seguretat jurídica. Cal recordar que la incorporació de tecnologia policial no és, per si sola, sinònim d’eficàcia ni de confiança. L’experiència internacional mostra que el valor real d’aquestes eines depèn tant de la correcta formació dels agents com de la transparència en la gestió de les dades. El repte, doncs, no serà només activar les càmeres, sinó assegurar un sistema de garanties robust. Sense un protocol clar, un control independent i criteris estrictes d’emmagatzematge i accés, el risc de desconfiança ciutadana és evident. La tecnologia pot aportar llum, però només si s’aplica amb rigor i amb una supervisió que estigui a l’altura del que exigeix un espai públic democràtic.