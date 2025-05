El repunt d’expedients laborals evidencia mancances estructurals

Un augment del 45% en els expedients sancionadors incoats per irregularitats laborals en només un any no pot ser interpretat com un simple efecte de més inspeccions. La dada és contundent: 48 expedients el 2024, davant dels 33 del 2023. Si bé el Govern apunta que això respon a una major presència sobre el terreny, la realitat és que aquest repunt també reflecteix la persistència de pràctiques laborals inadequades en massa empreses del país. Aquest increment evidencia que l’incompliment de la normativa és més estès del que es vol admetre. L’argument que l’augment d’actuacions porta, automàticament, a més sancions, no pot servir per diluir la responsabilitat de les empreses ni per alleugerir el debat sobre la qualitat del nostre sistema laboral. Les dades obliguen a una reflexió més profunda: per què tantes empreses continuen vulnerant els drets laborals? I, sobretot, què està fallant en la prevenció i la formació? Les inspeccions són imprescindibles, però no poden ser l’únic pilar d’una política laboral realment efectiva.