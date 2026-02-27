Reobrir, però també aprendre

La reobertura anticipada de l’RN20 és, sens dubte, una bona notícia per al país i, especialment, per al Pas de la Casa. Recuperar la connexió amb França abans del termini inicialment previst permet alleugerir la pressió econòmica sobre un teixit comercial que ha encadenat setmanes d’incertesa i pèrdues en plena temporada d’hivern. El restabliment de la circulació en ambdós sentits evita un aïllament que té conseqüències directes sobre l’activitat i la imatge del país. Ara bé, l’episodi també posa de manifest la vulnerabilitat d’un model excessivament dependent d’un únic accés viari. Les obres definitives i els talls futurs obligaran a planificar amb rigor i coordinació institucional per minimitzar l’impacte econòmic. La resposta francesa ha estat decisiva per accelerar el calendari, però la reflexió ha de ser compartida. Celebrar la reobertura és legítim. Convertir l’experiència en aprenentatge estructural és, probablement, imprescindible.