Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Reobrir, però també aprendre

La reobertura anticipada de l’RN20 és, sens dubte, una bona notícia per al país i, especialment, per al Pas de la Casa. Recuperar la connexió amb França abans del termini inicialment previst permet alleugerir la pressió econòmica sobre un teixit comercial que ha encadenat setmanes d’incertesa i pèrdues en plena temporada d’hivern. El restabliment de la circulació en ambdós sentits evita un aïllament que té conseqüències directes sobre l’activitat i la imatge del país. Ara bé, l’episodi també posa de manifest la vulnerabilitat d’un model excessivament dependent d’un únic accés viari. Les obres definitives i els talls futurs obligaran a planificar amb rigor i coordinació institucional per minimitzar l’impacte econòmic. La resposta francesa ha estat decisiva per accelerar el calendari, però la reflexió ha de ser compartida. Celebrar la reobertura és legítim. Convertir l’experiència en aprenentatge estructural és, probablement, imprescindible.

Altres Editorials
La força del debat
Entre la urgència empresarial i la prudència institucional
Comparteix
Últimes notícies
  • Política
Espot anuncia la reobertura de l’RN20 el 9 de març amb controls semafòrics i vigilància de moviments de terres
  • Societat
Els comerciants celebren la reobertura anticipada de l’RN20 i proposen un ‘shop’ festival per poder reactivar l’activitat
  • Política
Mas anuncia una convocatòria del Consell Econòmic i Social per planificar el futur tall de l’RN20, encara sense data
Articles d'opinió
Eric Angermair Tornese
IA agèntica el 2026: per què les pimes que no reaccionin ara quedaran fora del mercat
Pau Bascompte
La comprensió d’un insult
Marian Fernández
Quan no soc la mare que vull ser
Publicitat
Enquesta
Publicitat

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu