Quan les dades dels clients queden en terra de ningú

El ciberatac a una empresa privada del país torna a evidenciar la incertesa que es genera quan una entitat que gestiona dades personals pateix una intrusió digital. Més enllà de la investigació, molts clients es troben amb la sensació que informació sensible pot haver quedat exposada sense saber fins a quin punt ni amb quines conseqüències.

El problema també posa de manifest la manca de cultura de protecció digital que encara tenim com a societat. No es tracta només de reforçar els sistemes de seguretat de les empreses, sinó també de conscienciar la ciutadania sobre els riscos i els passos a seguir davant una possible filtració de dades. Perquè darrere d’un ciberatac hi ha dades delicades que poden acabar venudes o utilitzades per a fraus i extorsions. En aquest escenari, els afectats indirectes poden convertir-se fàcilment en víctimes directes si no es reforça la seguretat i el coneixement digital col·lectiu.

