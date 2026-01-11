Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Quan la prevenció marca la diferència a les muntanyes

L’allau registrada aquest diumenge que ha deixat un treballador atrapat i posteriorment evacuat en helicòpter, ha tornat a posar sobre la taula la importància de la preparació davant riscos inherents a la muntanya. L’incident, que no ha afectat els esquiadors ni l’activitat de les pistes, s’ha resolt amb rapidesa i eficàcia.

Aquest fet pren especial rellevància si es té en compte que, fa pocs dies, una vuitantena de professionals van participar en un simulacre d’allaus per posar a prova la coordinació dels serveis d’emergència del país. Exercicis com aquest no són un tràmit, sinó una eina clau per reforçar protocols i garantir una resposta adequada en situacions reals.

La coincidència temporal entre el simulacre i l’accident evidencia el valor d’aquest tipus d’entrenaments. Preparar-se amb antelació permet actuar amb més seguretat, reduir riscos i oferir una resposta eficient en un entorn tan exigent com el de l’alta muntanya.

Invertir temps i recursos en simulacres és, en definitiva, una aposta per la prevenció i la seguretat, tant dels professionals que treballen a la neu com de la ciutadania i dels visitants.

