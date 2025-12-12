Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Quan el Nadal posa el focus en la cura i la dignitat de les persones

El Nadal és temps de llums, de gestos i, sobretot, de mirades cap a qui sovint queda fora del focus. La visita del cap de Govern i de diversos ministres a la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell s’inscriu en aquest esperit: el de reconèixer, amb presència i proximitat, una tasca essencial per a la cohesió social del país. La FPNSM no és només un equipament, sinó una comunitat viva que acompanya diàriament centenars de persones amb discapacitat i les seves famílies. Els programes que s’hi desenvolupen, sostinguts per professionals compromesos, són una peça clau per garantir drets, autonomia i qualitat de vida. Que les institucions hi siguin presents, escoltin i comparteixin temps amb els usuaris té un valor simbòlic que va més enllà del protocol. Els regals d’aquest Nadal, pensats per reforçar l’activitat aquàtica, són també una metàfora encertada: petits impulsos que generen benestar, moviment i oportunitats. En dates com aquestes, convé recordar que una societat es mesura per la manera com cuida els seus membres més vulnerables. I aquest és un compromís que ha d’anar molt més enllà del calendari festiu.

Altres Editorials
Una mesura necessària per avançar en seguretat viària
El pes d’un compromís que planteja diverses preguntes
Comparteix
Últimes notícies
  • Política, Societat
La FPNSM rep la visita i els regals de Nadal del Govern a l’espera de definir els darrers serrells del nou conveni
  • Successos
Un incendi ocorregut en una casa antiga d’Escaldes obliga els seus residents a abandonar l’habitatge durant setmanes
  • Esports
El MoraBanc Andorra rep un llop amb pell de corder, el Granada: “Qui cregui que està fet no s’entera de la pel·lícula”
Articles d'opinió
Jordi Castellet i Sala
Temps d’ibers
Roser Coll
Allò que desitges és massa gran per a la persona que ets ara. I això és exactament el que ho fa valuós
Marta Ambor
Sembla ‘Alquímia Digital’, però és Enginyeria Financera en l’era Blockchain
Publicitat
Enquesta
Publicitat

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu