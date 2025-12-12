Quan el Nadal posa el focus en la cura i la dignitat de les persones

El Nadal és temps de llums, de gestos i, sobretot, de mirades cap a qui sovint queda fora del focus. La visita del cap de Govern i de diversos ministres a la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell s’inscriu en aquest esperit: el de reconèixer, amb presència i proximitat, una tasca essencial per a la cohesió social del país. La FPNSM no és només un equipament, sinó una comunitat viva que acompanya diàriament centenars de persones amb discapacitat i les seves famílies. Els programes que s’hi desenvolupen, sostinguts per professionals compromesos, són una peça clau per garantir drets, autonomia i qualitat de vida. Que les institucions hi siguin presents, escoltin i comparteixin temps amb els usuaris té un valor simbòlic que va més enllà del protocol. Els regals d’aquest Nadal, pensats per reforçar l’activitat aquàtica, són també una metàfora encertada: petits impulsos que generen benestar, moviment i oportunitats. En dates com aquestes, convé recordar que una societat es mesura per la manera com cuida els seus membres més vulnerables. I aquest és un compromís que ha d’anar molt més enllà del calendari festiu.