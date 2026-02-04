Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Protegir els menors sense caure en prohibicions buides

La decisió del Govern d’afrontar amb seriositat la protecció dels menors en l’entorn digital és tan necessària com inajornable. Les xarxes socials han deixat de ser un simple espai de lleure per esdevenir un àmbit amb impactes profunds sobre el desenvolupament psicològic, social i cívic dels joves. Davant d’aquesta realitat, l’anunci del Govern apunta en la direcció correcta: regular, però fer-ho amb rigor. No es tracta de proclamar prohibicions efectistes, sinó d’establir un marc legal sòlid, aplicable i sancionable. Una norma que no es pot fer complir és una renúncia a la funció mateixa del dret. En aquest sentit, la voluntat d’adaptar el Codi penal a les noves pràctiques digitals demostra una comprensió madura del problema: l’entorn virtual no és un espai aliè a la responsabilitat jurídica. Ara bé, el repte és majúscul. Cal conjugar protecció, educació i llibertat, evitant tant el paternalisme ingenu com la permissivitat negligent.

Altres Editorials
Internacionalitzar sense estructura és només retòrica
Un mercat que expulsa el comprador resident
