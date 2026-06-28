Mantenir l’atractiu més enllà de les bones xifres

L’optimisme de la Unió Hotelera davant la temporada d’estiu és una bona notícia per a un país que continua trobant en el turisme un dels grans pilars de la seva economia. La confiança que els visitants de proximitat continuaran escollint Andorra demostra que la destinació manté atractiu i competitivitat. Però no podem caure en l’autocomplaença ni donar per fet que aquesta dinàmica serà eterna. Les circumstàncies internacionals poden ajudar avui, però no poden ser la base del nostre futur. El repte és consolidar un model turístic que protegeixi el que fa únic el país. L’alta muntanya, el patrimoni natural i la qualitat dels serveis han de continuar sent els principals arguments, però cal evolucionar l’oferta perquè l’estiu no depengui únicament d’esdeveniments puntuals o d’un context exterior favorable. Apostar per la innovació, la sostenibilitat i experiències diferenciades és una obligació si volem progressar sense renunciar a la nostra identitat.