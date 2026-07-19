Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El comerç electrònic continua sent el sector que genera més reclamacions. | Pixabay
El Periòdic d'Andorra
  • Economia
Servei d'Atenció al Consumidor del Govern

Les reclamacions a Consum augmenten un 19%, mentre el comerç electrònic continua liderant les incidències

El servei ha gestionat 903 expedients durant el primer semestre, amb les estacions d'esquí i els transports entre els sectors amb més queixes

El servei d’Atenció al Consumidor del Govern ha gestionat 903 reclamacions durant el primer semestre de l’any, un 19% més que en el mateix període del 2025, quan se’n van registrar 758. La xifra també s’apropa als 954 expedients comptabilitzats durant els primers sis mesos del 2024. En el conjunt del 2025 es van tramitar 1.656 reclamacions, mentre que el 2024 la xifra va arribar a les 1.710.

El comerç electrònic es manté com l’àmbit que concentra més incidències, amb 273 reclamacions, davant les 193 registrades durant el primer semestre de l’any passat. A continuació se situen les estacions d’esquí, amb 117 expedients, i el sector dels transports, amb 110. També s’han registrat 70 reclamacions relacionades amb allotjaments turístics i 64 vinculades a tallers mecànics.

El comerç electrònic es manté com l’àmbit que concentra més incidències, amb 273 reclamacions, davant les 193 registrades durant el primer semestre de l’any passat

Pel que fa a la tramitació dels expedients, 419 reclamacions ja s’han resolt, mentre que 268 continuen en curs. A més, 157 s’han considerat no procedents i 53 no han estat acceptades. Actualment hi ha nou expedients sancionadors oberts, cinc dels quals es troben en fase de tramitació; quatre corresponen a presumptes vulneracions dels drets lingüístics, dos a casos d’intrusisme i la resta estan relacionats amb drets econòmics, publicitat enganyosa i l’obertura d’un establiment comercial sense autorització.

Entre els principals motius de reclamació destaquen la prestació deficient del servei, amb 111 casos; la manca de diligència en la seva execució, amb 95; les sol·licituds de devolució de l’import pagat, amb 90, i els problemes derivats de la publicitat o de la informació facilitada als consumidors, amb 62. El servei també ha registrat nou reclamacions per presumptes vulneracions dels drets lingüístics.

Per perfil dels reclamants, el 59,25% de les queixes provenen de persones residents a l’estranger, mentre que el 40,75% corresponen a residents al Principat

Per perfil dels reclamants, el 59,25% de les queixes provenen de persones residents a l’estranger, mentre que el 40,75% corresponen a residents al Principat. Entre els reclamants internacionals, els ciutadans espanyols representen el grup més nombrós, amb 407 reclamacions, seguits dels francesos (57), els portuguesos (12) i els argentins (8). La majoria de les reclamacions s’han presentat a través del formulari electrònic, que concentra el 93,13% dels casos.

Comparteix
Notícies relacionades
De Dubai als nous espais de coliving: les noves oportunitats d’inversió que poden arribar a marcar el futur del Principat
Satisfacció a les butxaques, percepció «molt favorable» de l’economia, però amb previsió d’un futur empitjorament
Les autoritzacions de residència i treball s’enfilen a les 43.265, mentre que les de treball fronterer arriben a 1.972

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Economia
De Dubai als nous espais de coliving: les noves oportunitats d’inversió que poden arribar a marcar el futur del Principat
  • Economia
Satisfacció a les butxaques, percepció «molt favorable» de l’economia, però amb previsió d’un futur empitjorament
  • Economia, Societat
Les autoritzacions de residència i treball s’enfilen a les 43.265, mentre que les de treball fronterer arriben a 1.972
Entrevistes destacades
Cerni Cairat
Cònsol major de Sant Julià de Lòria
Jordi Torres
Ministre de Turisme i Comerç
Núria Segués
Consellera general de Concòrdia

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu