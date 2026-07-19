Les reclamacions a Consum augmenten un 19%, mentre el comerç electrònic continua liderant les incidències

El servei d’Atenció al Consumidor del Govern ha gestionat 903 reclamacions durant el primer semestre de l’any, un 19% més que en el mateix període del 2025, quan se’n van registrar 758. La xifra també s’apropa als 954 expedients comptabilitzats durant els primers sis mesos del 2024. En el conjunt del 2025 es van tramitar 1.656 reclamacions, mentre que el 2024 la xifra va arribar a les 1.710.
El comerç electrònic es manté com l’àmbit que concentra més incidències, amb 273 reclamacions, davant les 193 registrades durant el primer semestre de l’any passat. A continuació se situen les estacions d’esquí, amb 117 expedients, i el sector dels transports, amb 110. També s’han registrat 70 reclamacions relacionades amb allotjaments turístics i 64 vinculades a tallers mecànics.
El comerç electrònic es manté com l’àmbit que concentra més incidències, amb 273 reclamacions, davant les 193 registrades durant el primer semestre de l’any passat
Pel que fa a la tramitació dels expedients, 419 reclamacions ja s’han resolt, mentre que 268 continuen en curs. A més, 157 s’han considerat no procedents i 53 no han estat acceptades. Actualment hi ha nou expedients sancionadors oberts, cinc dels quals es troben en fase de tramitació; quatre corresponen a presumptes vulneracions dels drets lingüístics, dos a casos d’intrusisme i la resta estan relacionats amb drets econòmics, publicitat enganyosa i l’obertura d’un establiment comercial sense autorització.
Entre els principals motius de reclamació destaquen la prestació deficient del servei, amb 111 casos; la manca de diligència en la seva execució, amb 95; les sol·licituds de devolució de l’import pagat, amb 90, i els problemes derivats de la publicitat o de la informació facilitada als consumidors, amb 62. El servei també ha registrat nou reclamacions per presumptes vulneracions dels drets lingüístics.
Per perfil dels reclamants, el 59,25% de les queixes provenen de persones residents a l’estranger, mentre que el 40,75% corresponen a residents al Principat
Per perfil dels reclamants, el 59,25% de les queixes provenen de persones residents a l’estranger, mentre que el 40,75% corresponen a residents al Principat. Entre els reclamants internacionals, els ciutadans espanyols representen el grup més nombrós, amb 407 reclamacions, seguits dels francesos (57), els portuguesos (12) i els argentins (8). La majoria de les reclamacions s’han presentat a través del formulari electrònic, que concentra el 93,13% dels casos.