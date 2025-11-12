L’efecte Schengen sacseja la temporada d’hivern

Des que Espanya va anunciar l’avançament de l’Entry/Exit System, l’engranatge migratori i laboral d’Andorra s’ha vist alterat. El nou sistema europeu de control d’entrades i sortides ha desencadenat un efecte dominó que afecta tant els permisos de residència com els de treball temporal. Ara, els treballadors que vulguin venir per la temporada hauran d’acreditar que no han superat els 90 dies a l’espai Schengen, un requisit que pot deixar fora molts temporers dels quals depèn bona part del funcionament del país durant l’hivern.
A les portes de la temporada, només un 7% de la quota de treball temporal està coberta, amb prop de 500 sol·licituds tramitades. El Govern manté la calma i considera que la situació és assumible, però la realitat és que els nous tràmits poden endarrerir l’arribada de personal i tensionar sectors com l’hostaleria o les estacions d’esquí. L’efecte Schengen ha convertit en una cursa administrativa allò que fins ara era un flux àgil i necessari.
Andorra busca preservar el seu model de país petit i temporal, però el nou marc europeu posa a prova aquest equilibri. Els treballadors que acreditin menys de 90 dies seran els que podran sostenir la temporada, i només el temps dirà si aquest control reforça el sistema o acaba ofegant-lo.