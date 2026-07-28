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  • Editorial

La tecnologia al servei de les persones

La transformació digital és imparable i el Principat no en pot quedar al marge. Cada nou servei que, per exemple, simplifica gestions, evita desplaçaments o redueix la burocràcia és un pas en la bona direcció, i és clar que la tecnologia ha deixat de ser un valor afegit per convertir-se en una necessitat, tant per a les administracions com per a les empreses que presten serveis essencials. Ara bé, aquest èxit de la digitalització no s’hauria de mesurar només pel nombre de tràmits que es poden fer des d’un mòbil. És a dir, també cal garantir que ningú es quedi enrere. Hi ha ciutadans que continuen necessitant atenció presencial, assessorament o simplement un tracte més proper, i modernitzar el país no consisteix només a incorporar noves eines, sinó a fer que aquestes millorin la vida de tothom. La innovació té sentit quan és capaç de combinar eficiència, proximitat i accessibilitat.

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