La responsabilitat digital comença a casa

La decisió del Govern de reforçar la protecció dels menors en l’entorn digital és una iniciativa necessària. La presència creixent d’internet, els dispositius mòbils i les xarxes socials en la vida dels infants comporta riscos evidents, i és positiu que la legislació intenti establir mecanismes per limitar l’accés a continguts inadequats.
Mesures com els filtres a les targetes SIM dels menors o sistemes més fiables de verificació d’edat poden contribuir a crear un entorn digital més segur.
Tanmateix, convé recordar que cap llei ni cap tecnologia poden substituir el paper de les famílies. La responsabilitat principal continua recaient en els pares i mares: decidir quan un menor té accés a un dispositiu, a quines plataformes pot entrar i com s’utilitza aquesta tecnologia. Igual que abans es controlava què miraven els infants a la televisió, avui cal acompanyar-los també en el món digital. Regular és positiu, però educar i supervisar continua sent la millor protecció.