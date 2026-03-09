Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
La protecció dels menors també passa pel control digital

El cas que investiga la Policia, arran de la denúncia d’una mare que alerta que el seu fill ha estat afegit a un grup de WhatsApp amb contingut pornogràfic, encén una alarma que va més enllà dels fets concrets. Les autoritats hauran d’esclarir l’origen del grup i les responsabilitats, però l’episodi obre també una reflexió necessària: l’accés cada vegada més precoç i sovint sense control dels menors als smartphones i a internet.

La tecnologia és una eina extraordinària de coneixement i progrés, però també exigeix responsabilitat. Sense control parental, sense límits i sense educació digital, els riscos són evidents. Les polítiques públiques han avançat en molts àmbits, però potser cal reforçar el debat sobre com protegir millor els menors en un entorn digital que evoluciona més ràpid que la nostra capacitat de regular-lo. Si volem una societat que creixi i progressi sense renunciar al benestar, cal assumir que l’educació digital és també una responsabilitat col·lectiva.

El risc de normalitzar el 8M
La coordinació i la prudència que demana reobrir l’RN20
