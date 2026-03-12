La proposta de descongelació, entre la regulació i la confiança

Després de mesos d’espera, la proposta de llei per a la descongelació dels lloguers arriba finalment en un moment crític per al mercat de l’habitatge. Les tensions acumulades, amb denúncies d’abusos i casos de desnonament, han posat sobre la taula la necessitat d’una regulació que intenti reequilibrar la situació. La normativa planteja increments limitats dels lloguers amb la voluntat de trobar un punt d’equilibri entre la protecció dels inquilins i la viabilitat del parc immobiliari. Ara bé, la clau serà veure com s’aplica a la pràctica. Confiar únicament que els propietaris no optaran per expulsar llogaters per augmentar preus o destinar els habitatges a altres usos pot ser insuficient si no hi ha mecanismes clars de control. Andorra necessita estabilitat en l’habitatge per continuar avançant com a país, i això passa per combinar regulació, responsabilitat i garanties reals per a la ciutadania. Després de mesos d’espera i d’un debat intens tant polític com social, la proposta de llei per a la descongelació dels lloguers arriba finalment en un moment especialment delicat per al mercat de l’habitatge.

