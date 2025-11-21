Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
La neu reactiva la temporada, però falta mà d’obra

La nevada anunciada ha arribat amb força a totes les cotes del país i ha deixat fins a 20 centímetres de gruix a les zones més altes, en una jornada marcada pel fred intens i diverses alertes viàries. El mantell blanc, que s’estén arreu del territori, arriba com un bàlsam després d’un inici d’hivern incert i dona un primer impuls a la temporada turística en un país que depèn, en gran part, de la neu.

Des del punt de vista meteorològic, l’episodi aporta optimisme a les estacions d’esquí, que veuen com les precipitacions faciliten la preparació de pistes i reforcen les expectatives per a les properes setmanes. Tot i això, l’alegria és moderada: la neu ajuda, però no resol totes les dificultats. I és que els canvis en els requisits d’Entry/Exit i els canvis a la normativa continuen complicant la captació de temporers.

