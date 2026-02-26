La força del debat

La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat ha tornat a demostrar que l’argumentació rigorosa i el compromís intel·lectual no entenen de sistemes educatius ni d’etiquetes. El premi a la millor oratòria per a una alumna del María Moliner no és només un reconeixement individual; és també una resposta implícita als prejudicis que, massa sovint, simplifiquen la realitat educativa del país. Quan una estudiant reivindica que domina la llengua oficial i ho acredita amb preparació i solvència, el missatge és clar: el talent no té fronteres administratives. La celebració del debat a l’hemicicle del Consell General consolida, a més, un espai simbòlic que eleva l’exigència i la motivació. Que els joves discuteixin sobre el masclisme amb dades, estudis i capacitat de rèplica és una mostra de maduresa cívica. L’èxit del Sant Ermengol i la projecció cap a la final dels Països Catalans evidencien nivell i ambició. Més enllà dels trofeus, el veritable triomf és formar estudiants amb criteri, capaços de pensar, escoltar i construir discurs propi.