Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Internacionalitzar sense estructura és només retòrica

La celebració del seminari de la ‘Conferència de Rectors i Rectores de les Universitats Espanyoles’ a la Universitat d’Andorra ha servit per confirmar una evidència que fa temps que plana sobre el sistema universitari del país. El relat de la internacionalització avança molt més ràpid que no pas les condicions que l’haurien de fer possible. L’escenari és estimulant, però la base continua sent fràgil. Amb una presència d’estudiants internacionals que no arriba al 10%, la universitat projecta una ambició que no es correspon encara amb la seva realitat. El compromís amb el català i el multilingüisme és encertat i coherent amb la singularitat andorrana, però no pot actuar com a coartada. Sense una oferta acadèmica realment diferenciadora, la captació exterior continuarà sent marginal. El veritable fre és estructural. Sense residència d’estudiants, amb un mercat d’habitatge tensionat i amb marcs administratius poc flexibles, la internacionalització resta bloquejada. No és un debat acadèmic, sinó polític. I la manca de decisions té conseqüències.

Altres Editorials
Un mercat que expulsa el comprador resident
El salari mínim no admet matisos en la seva aplicació
Comparteix
Últimes notícies
  • Societat
La família de Pasqualina Gaultier dona 940 euros a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell per a la rehabilitació infantil
  • Societat
Tor aclareix que l’ajuda andorrana encara no s’ha activat perquè “hem de tenir la demanda oficial des de França”
  • Parròquies, Societat
Encamp convoca el Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa per a aquest dijous a causa de l’esllavissada a la RN20
Articles d'opinió
Marta Ambor
Criptoactius i Acord d’associació UE: La fi del Cripto-Paradís a Andorra
Albert Areny
Irene, el feixisme és una manera de fer, no una ideologia
Hope Palestina
La veritable crisi no és de recursos, és d’humanitat
Publicitat
Enquesta
Publicitat

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu