Innovar sense perdre el nord digital

La digitalització de les aules ha avançat amb una rapidesa que sovint ha superat la capacitat de debat col·lectiu. Les dades conegudes aquests dies evidencien una inquietud transversal: una part significativa de famílies percep impactes en la salut dels fills, i una majoria de docents qüestiona el temps d’exposició a les pantalles en l’àmbit escolar. No és un xoc entre tecnologia i educació, sinó una advertència sobre els límits. El debat no pot reduir-se a si els dispositius són bons o dolents. Són eines. Però tota eina requereix criteri, regulació i avaluació continuada. Quan gairebé la meitat dels progenitors admet no tenir un control complet d’allò que fan els fills a internet, la qüestió deixa de ser estrictament pedagògica per esdevenir també social. L’escola no pot assumir sola aquesta responsabilitat, però tampoc pot eludir-la. Cal mesurar millor els impactes, reforçar la competència digital crítica i prioritzar la concentració i el descans com a condicions d’aprenentatge. La innovació educativa només té sentit si millora els resultats i el benestar; en cas contrari, cal revisar-la amb rigor.