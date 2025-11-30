Inici d’una temporada festiva

Canillo ha obert el Nadal amb una escena que parla per si sola: infants al centre de l’escenari, prement conjuntament el botó que encén la llum. Una imatge que s’ha repetit des de divendres en diferents punts del Principat. La nova edició del ‘Canillo Brilla’, amb un carrusel més gran i un recorregut de llums ampliat, confirma que la parròquia ha decidit apostar per un model d’oci de proximitat però amb capacitat d’atracció nacional.
Aquesta voluntat d’il·luminar l’hivern no és exclusiva de Canillo: Escaldes-Engordany i Andorra la Vella també han encès aquests dies els seus calendaris nadalencs, amb mercats, activitats familiars i circuits de llums que, cada vegada més, configuren un mapa compartit d’activacions culturals i comercials. El Nadal s’ha convertit en una oportunitat per projectar identitat i dinamitzar la vida urbana en un moment de l’any en què el país es prepara per rebre més visitants, més turisme i més moviment als carrers.
Així, quan els nens accionen el botó de la màgia, el que realment encenen és un símbol compartit: l’inici d’una temporada que, si és capaç de mantenir aquest impuls, pot continuar creixent i convertint-se en un punt de trobada més enllà de cada parròquia.