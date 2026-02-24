Espai Capital: créixer amb ambició, governar amb responsabilitat

La proposta guanyadora del concurs d’idees per a l’Espai Capital, impulsat pel Comú d’Andorra la Vella i liderat per Altura Arquitectes, obre una oportunitat rellevant per repensar el cor urbà del país. La Casa Pairal, el recinte firal i les tres plantes d’aparcament dibuixen un equipament ambiciós que pot reforçar el teixit cultural i social, generant espai públic i activitat econòmica. Que el Ministeri de Turisme assumeixi entre el 30% i el 40% del cost i en comparteixi la gestió evidencia una aposta per la projecció exterior, però també obliga a vetllar perquè l’interès general no quedi subordinat a lògiques estrictament comercials.
Des d’una perspectiva social i de tolerància, el projecte hauria de ser molt més que una infraestructura: ha de consolidar el sentiment de país, protegir allò que ens defineix i garantir l’estat del benestar. Celebrem la voluntat d’integració amb l’entorn i la sostenibilitat anunciada, però caldrà transparència pressupostària i prudència en un contracte a 25 anys. Créixer sí, progressar també, però amb responsabilitat col·lectiva i adaptant-nos als nous temps sense perdre cohesió ni equitat.