Entre la urgència empresarial i la prudència institucional

La petició d’alguns comerciants del Pas de la Casa d’activar ERTOs torna a situar el debat en un terreny delicat: fins on ha d’arribar la intervenció pública davant una crisi sobrevinguda però territorialment acotada. Les xifres de caiguda de vendes, que el sector qualifica de catastròfiques, evidencien una afectació severa derivada del tall de la RN-20. El neguit empresarial és comprensible, especialment quan la incertesa sobre la reobertura condiciona decisions immediates sobre plantilles i lloguers. El Govern, però, defensa que els ERTOs són una eina concebuda per a escenaris de paralització generalitzada, com la pandèmia, i no per a una dificultat logística concentrada en un punt concret del territori. Argumenta que l’objectiu ha de ser mantenir l’activitat, no suspendre-la. Entre la necessitat de protegir l’ocupació i la voluntat de preservar el teixit productiu sense aturar-lo, el repte és trobar l’equilibri. La resposta pública haurà de ser prou àgil i proporcional per evitar que una crisi temporal esdevingui estructural.

Espai Capital: créixer amb ambició, governar amb responsabilitat
Innovar sense perdre el nord digital
L'UCAT alerta que "el Govern no podrà fugir d'aquesta responsabilitat" davant una caiguda de vendes de fins al 80%
El Govern descarta activar ERTOs i avisa que "farien que es parés l'economia" en un context que "no és de paralització"
Les empreses del Pas hauran de retornar les ajudes a la CASS si el marge econòmic del 2026 supera el del 2025
Jordi Castellet i Sala
Sobre totes les coses
Josep Guirao
Quan el joc no és deliri: 'therians', identitat i clínica
La Taula d'El Periòdic
Lliçons per a Andorra
