El suport al sector primari com a pilar de país

L’anunci del ministre Guillem Casal de mantenir, i fins i tot reforçar, les ajudes al sector primari el 2026 apunta en la direcció adequada, però també posa en relleu els reptes estructurals que afronta aquest àmbit clau. En un context econòmic i territorial cada cop més tensionat, el compromís de no reduir els ajuts és una declaració política rellevant, especialment si es vincula amb la preservació de la identitat i l’equilibri urbanístic del país. Ara bé, més enllà de la continuïtat pressupostària, el veritable indicador d’èxit serà la capacitat d’aquestes polítiques per garantir la viabilitat real de pagesos i ramaders. Les “novetats” anunciades hauran de traduir-se en mesures concretes, eficients i adaptades a la diversitat productiva, no només en increments simbòlics. El sector primari no pot dependre únicament de subvencions: necessita estratègia, innovació i relleu generacional. Mantenir-lo viu no és només una qüestió econòmica, sinó també cultural i territorial. El repte, doncs, és convertir el suport institucional en una eina transformadora i no només en un mecanisme de resistència.